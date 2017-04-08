جزيرة سانتوريني في اليونان…جزيرة الرومانسية

متابعات-فجر:

لم يكن من المستغرب أن يختار المهتمون بالسفر جزيرة سانتوريني اليونانية باعتبارها أفضل جزيرة أوروبية في قوائم الأفضل في العام الحالي وذلك وفقا لصحيفة تليجراف البريطانية ودليل السفر لونلي بلانت الذي صنفها ضمن أفضل 20 مكانا للسفر في العالم، وضمن أفضل 10 جزر على وجه الأرض حسب تريب أدفايزر، فهي ملئى بمميزات لا تحصى، تجعل الجزيرة تستحوذ عى أحلام اليقظة لقضاء أمتع الأوقات وأحلى اللحظات.

حيث أن المنحدرات المكسوة بالمباني التاريخية ذات القباب البيضاء والزرقاء، إلى جانب الشواطئ ذات الرمال السوداء والحمراء، والعديد من حمامات السباحة مع الوجهات السياحية المثالية كلها جعلت من سانتوريني قبلة مميزة للعشاق وجنة للرومانسية والاسترخاء.

نشأت جزيرة سانتوريني نتيجة تراكم طبقات الحمم البركانية المتتابعة التي تعرضت لها المنطقة قبل 3600 عام مما أدى إلى تشكيل الهضبة الرئيسية للجزيرة ومنحدراتها الساحرة، ومحاصرة بساحات خضراء بديعة وأراض خصبة تعد من أجود مناطق الزراعة وتعتبر الجزيرة الأسطورية واجهة مشرّفة لما تقدمه من تراث المطبخ اليوناني العريق وفنونه.

على بعد 200 كم جنوب شرق اليونان تقع جزيرة سانتوريني وعاصمتها مدينة “فيرا” وهي جزيرة تقع في جنوب بحر إيجه في أرخبيل كيكلاديس ونظرا لأنها تفصلك عن الحياة المدنية المليئة بالصخب والضوضاء تعتبر واحدة من أجمل الجزر في العالم وأكثرها جذبا للسياح لما تتمتع به من جمال أخّاذ ومناخ فاتن، ولا نبالغ إن قلنا أنها تعتبر أجمل جزيرة في اليونان.