قوات التحالف العربي:اعتراض أكثر من 10 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون

متابعات-فجر:

أعلنت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، انها تمكنت من اعتراض صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون داخل الأراضي اليمنية، وفق ما ذكرت مصادر “سكاي نيوز عربية” السبت.

وقالت تلك المصادر إن الدفاعات الجوية للتحالف العربي، الذي تقوده السعودية، اعترضت أكثر من 10 صواريخ باليستية أطلقها المتمردون باتجاه مدينة المخا، إحدى مدن محافظة تعز جنوبي البلاد.

ويأتي هذا الحادث بعد ثلاثة أيام من اعتراض الدفاعات الجوية لقوات التحالف، صاروخا مماثلا، أطلقه الحوثيون على المدينة ذاتها الأربعاء الماضي.

وتمكنت قوات التحالف العربي من اعتراض عدد كبير من الصواريخ الباليستية للحوثيين منذ بدء الحرب في اليمن، من بينها صواريخ كانت في طريقها إلى الأراضي السعودية.