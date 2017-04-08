50 ألف زائر لمعرض جمعية ” كفى” للتوعية بأضرار التدخين بمكة المكرمة

متابعات _فجر

زار معرض جمعية “كفى” للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة المكرمة, أكثر من 50 ألف شخص ما بين أفراد وعائلات, وذلك في مهرجان الربيع بحجز الشرائع الذي نظمته جمعية مراكز الأحياء.

وأقلع عدد من الزوار عن تعاطي السجائر ومشتقات التبغ, وذلك خلال حضورهم الندوة التثقيفية والمعرض التوعوي الذي أقامته الجمعية بالمهرجان, اشتمل على عرض مرئي وأعضاء مسرطنة لأشخاص فارقوا الحياة نتيجة التدخين .

وشهد المهرجان, توافد العديد من العائلات اللذين عبروا عن فرحهم بإقلاع آبائهم وإخوانهم وأبنائهم عن تعاطي السجائر خلال زيارتهم المعرض, متمنين من الجمعية أن تكون على تواصل معهم حتى لا يعود التائبون إلى التبغ ومشتقاته مرة أخرى.

يذكر أن مشاركة “كفى” تأتي ضمن مبادرة ( على خطاك أمضي ) في اطار مشروع ( كيف نكون قدوة), الذى تشرف عليه إمارة منطقة مكة المكرمة .

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