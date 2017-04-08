الأرصاد :سماء غائمة تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة

متابعات _فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -, سماء غائمة الى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير, الباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشرق وشمال المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط .وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية ليلاً على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج .