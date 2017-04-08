وزير العدل اللبناني السابق : نؤيد كل خطوات المجتمع الدولي لإنقاذ سوريا

متابعات _فجر

رأى وزير العدل اللبناني السابق اللواء أشرف ريفي في بيان له الليلة الماضية أن نظام الأسد مستمر منذ العام 2011 بتنفيذ مجزرة أودت بحياة مئات الآلاف من الشعب السوري وتهجير عشرات الملايين.

وفي العام 2013 استعمل هذا النظام السلاح الكيميائي، وأفلت من العقاب، وشعر أنه باستطاعته القيام بالمزيد، وكرر جريمته في خان شيخون، وسط صمت العالم وعجزه”.

وقال: “بعد الضربة الأميركية، نعلن بوضوح التأييد التام لكل خطوة يقوم بها المجتمع الدولي لإنقاذ سوريا من هذا النظام، الذي لا يمثل سوريا وشعبها. ونضم صوتنا إلى صوت الائتلاف السوري وجميع الدول العربية ودول العالم، في السعي لوقف المجزرة، وندعو المجتمع الدولي الى العمل الجدي لوقف هذه المأساة، بحيث تعود سوريا لأهلها”.

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