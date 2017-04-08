حاكم كاليفورنيا يعلن انتهاء واحدة من أسوأ موجات الجفاف

متابعات _فجر

أعلن حاكم كاليفورنيا جيري براون، يوم أمس، الانتهاء الرسمي لواحدة من أسوأ موجات الجفاف في تاريخ الولاية، لكن بعدما أنهكت الاقتصاد الزراعي للولاية وهددت إمدادات المياه لملايين السكان.

فقد أدت العواصف المشبعة بمياه الأمطار وذوبان كتل الجليد على مدى شهور إلى تجديد مياه الخزانات التي بدأت في النضوب في أواخر عام 2011، وهو ما سمح لبراون برفع معظم بنود أمر للطوارئ طبقه في يناير 2014، بعد نحو عامين من تحول هذه الظروف إلى حالة جفاف.

وقال براون إن ثمة حاجة لا تزال قائمة للحفاظ على المياه. وسيظل المسؤولون بحاجة إلى بعض القيود على استخدام المياه على الأجل الطويل والتي فرضت العام الماضي مع وضع معايير للحفاظ على المياه بالمناطق الحضرية.

وأضاف، في بيان “حالة الجفاف انتهت لكن موجة الجفاف القادمة يمكن أن تكون قاب قوسين أو أدنى. فالمحافظة (على المياه) يتعين أن تبقى أسلوب حياة”. وكلفت موجة الجفاف الاقتصاد الزراعي المليارات وأدت إلى جفاف ما يقدر بمئة مليون شجرة وإلى حرمان بعض التجمعات السكنية من مياه الشرب.