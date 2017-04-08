ترامب يختار مارك غرين وزيرًا لسلاح البر الأميركي

متابعات _فجر

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة، أنه اختار مارك غرين، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تينيسي، لمنصب وزير لسلاح البر.

ورحب وزير الدفاع جيمس ماتيس بتعيين غرين في أعلى منصب مدني في الجيش الأميركي.

وقال ماتيس في بيان إن “مارك سيتيح وجود قيادة مدنية قوية، وسيحسّن استعداداتنا ويدعم جنودنا ومواطنينا وعائلاتهم”. وتأتي تسمية ترامب لغرين في هذا المنصب إثر انسحاب فنسنت فايولا الذي كان قد اعتذر بسبب ارتباطاته بعالم الأعمال. وتخرج غرين من الأكاديمية العسكرية في وست بوينت، وخدم في الجيش كطبيب.

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