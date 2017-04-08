دوريات الأمن السرية بمكة المكرمة تطيح بمبتعث يبيع بخاخات رذاذ الفلفل

متابعات-فجر :

أطاحت تحرّيات دوريات الأمن السرية بدوريات الأمن بالعاصمة المقدسة ، بمبتعث يبلغ من العمر 17 عاماً؛ بعد رصده يقوم ببيع بخاخ رذاذ الفلفل في أحد المواقع الشهيره بالشبكة العنكبوتية .

وأوضح رجال التحريات والبحث السري بدوريات الأمن بالعاصمة المقدسة ، قيام شخص بالإعلان عن توفر بخاخات رذاذ الفلفل والتي تستخدمها الجهات الأمنية في كبح جماح بعض الجناة والذين يصعب السيطرة عليهم .

وتعامل رجال البحث مع الإعلان وتواصلوا مع صاحبه ، وتم تحديد أحد المواقع في مكة لتسليم بخاخ رذاذ الفلفل ؛ حيث حضر الشاب وبرفقته عدد 3 بخاخات .

وأضاف؛ أن عمره يقل عن 20 عامًا ، وهو طالب مبتعث ويقوم بإحضار رذاذ الفلفل أثناء عودته من الابتعاث ، وتم إعداد محضر بالمضبوطات وسلمت والشخص لشرطة الكعكية .