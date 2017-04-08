“pCloud Transfer” خدمة تتيح إرسال الملفات بحجم 5 جيجابايت مجاناً

متابعات-فجر :

هل تحتاج إلى إرسال بريد إلكتروني يتضمن ملفات كبيرة الحجم بسرعة وأمان؟ حسناً خدمة pCloud Transfer تتيح لك ذلك.

الخدمة تدعم إرسال ملفات عبر البريد الإلكتروني بحد أقصى 5 جيجابايت في المرة الواحدة وكل ما عليك فعله هو كتابة الرسالة والبريد الإلكتروني للمستقل ومن ثم رفع الملف من جهازك وإرفاقه.

مع العلم أن الخدمة تتيح إدراج 10 عناوين بريد إلكتروني دفعة واحدة وبحد أقصى 500 كلمة للرسالة.

وفي الطرف الآخر ستصل الرسالة إلى المستقبل مرفقة برابط مباشر لتحميل الملف، وتتيح الخدمة إمكانية تشفير الملف عبر حمايته بكلمة مرور، بحيث يُطلب من المستقبل إدخال كلمة المرور ليتمكن من عرض الملف.

الخدمة مجانية بالكامل ولا تحتاج إلى تسجيل حساب من أي نوع للاستفادة منها، فقط قم برفع الملف هذا كل ما في الأمر.