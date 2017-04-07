إصابة 5 أشخاص إثر اشتباكات عنيفة بمخيم عين الحلوة جنوبي لبنان

متابعات-فجر :

جرح خمسة أشخاص في اشتباكات اندلعت في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين االجمعة في مدينة صيدا جنوب لبنان. وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية، أن الوضع الأمني داخل مخيم عين الحلوة توتر، بالتزامن مع انتشار القوة الفلسطينية المشتركة في المخيم، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة، إثر تعرض عناصرهالإطلاق نار من قبل جماعة المتشدد الإسلامي بلال بدر.وأضافت الوكالة أن الاشتباكات أدت إلى سقوط 5 جرحى 4 منهم من القوة المشتركة والخامس أصيب عن طريق الخطأ.وقال قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب، بعد انتشار القوة المشتركة إن “القوة الأمنية يجب أن تنتشر، وهناك جهات وناس لا يريدون أمن المخيم واستقراره، بل يريدونه أن يبقى بفوضى ويعيش سكانه حالة لا أمنية، لكن القوة الأمنية يجب أن تنتشر”.وأضاف: “نحن كحركة فتح وقوات الأمن الوطني قلنا في الاجتماعات إن أي اعتداء على القوة الامنية المشتركة سنتصدى له مهما كلف الأمر، فنحن نريد المحافظة على الجوار وأهلنا بكل ما أوتينا من إمكانات”.