الباطن يقتنص نقطة من أمام الأهلي

مازن الشهري – الرياض – فجر

سقط النادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه الباطن بهدف لمثله ، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة بجدة ،ضمن الجولة الثانية والعشرين من دوري جميل للمحترفين .

لينتهي الشوط الأوّل بالتعادل السلبي،وسط استياء جماهيري أهلاوي.

في الشوط الثاني ، بادر فريق النادي الأهلي بالتسجيل عن طريق نجمه سلمان المؤشر بالدقيقة 59 بعدما أستلم كرة بمهارة وسدد كرة قوية وأكملها المدافع السماوي بالشباك ،قبل أن ينجح الحارس ياسر المسيليم في التصدي لضربة جزاء بالدقيقة 71 للاعب البرازيلي خورخي سيلفا ،وحملت الدقيقة 79 هدف الباطن الأول بواسطة البرازيلي جوناثان بعد تمريرة مميزة خدعت الدفاع الأهلاوي ليسكنها اللاعب الشباك ،ورغم المحاولات من الطرفين للتسجيل بالوقت المتبقي ،ولكن المباراة أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبهذه النتيجة وصل الأهلي لـ45 في المركز الثالث على سلم ترتيب دوري جميل،فيما حقق فريق الباطن نقطته الـ22 في المركز العاشر .