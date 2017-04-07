النصر والاتحاد مافيه أحد أفضل من أحد

فيصل الخليل – فجر – الرياض

انتهت قمة الجولة ال22 من دوري جميل بين النصر وضيفة الاتحاد بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

خالد الغامدي صنع فرصة خطيرة بالدقيقة 16 باختراق خطيرة من الناحية اليُمنى قبل أن يُمرر الكرة لتوميتشاك الذي مرر بدوره لمواطنه توماسوف قبل أن يتدخل الدفاع بالاتحادي، بعدها بدقيقتين وضع كهربا النمور في المقدمة مُستغلًا بينية ممتازة من التشيليّ كارلوس فيانويفا ضربت الدفاع النصراوي ووصلت لكهربا وهو بمواجهة مرمى وليد عبدالله في لقطة لا يتركها الدولي المصري تمر إلا وهي في الشباك.

بالدقيقة 40 أرسل يحيى الشهري عرضية خطيرة داخل مناطق الاتحاد قابلها السهلاوي برأسه لكن فوّاز القرني وقف حائلًا، بالدقيقة التالية أرسل الباراجوياني أيالا عرضية أخرى خطيرة من ركلة حرة قابلها البرازيلي برونو أوفيني برأسه للخارج رغم وجوده أمام مرمى الاتحاد، لتضيع فرصة تعادل مهمة على النصر وينتهي الشوط الأول اتحاديًا بهدف نظيف.

بالدقيقة 51 كاد توماسوف أن يمنح التعادل للنصر مُستغلًا تمريرة رأسية من برونو أوفيني لكن فوّاز القرني واصل تألقه، قبل النهاية بثلث الساعة تصدت عارضة النصر لركلة حرّة مباشرة نفذها بإمتياز الكويتي فهد الأنصاري.

بالدقيقة 73 أجرى كارتيرون تغيريين دفعة واحدة في صفوف النصر، فأقحم شايع شراحيلي وعبدالرحمن الدوسري وسحب إيفان توميتشاك وابراهيم غالب، بالدقيقة 75 أرسل محمد قاسم عرضية خطيرة داخل مناطق النصر قابلها عكايشي بضربة رأس كادت أن تحسم كل شيء لولا براعة وليد عبدالله الذي حافظ على حظوظ النصر بالمباراة.

حسن الراهب كان التغيير الأخير لكارتيرون ودخل بديلًا لفيكتور أيالا في الدقيقة 80، بعدها بدقيقتين أجرى سييرا تغيير الاتحاد الأول ومنح الفرصة لعبدالرحمن الريو بدلًا من طارق عبدالله.

محمود كهربا كاد أن يُضيف الثاني بالدقيقة 86 بعدما قاد مرتدة بنفسه ومر من دفاع النصر لكن تسديدته الأخيرة كانت في الشباك الخارجية لمرمى وليد عبدالله، بالدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي منح البديل حسن الراهب التعادل للنصر مُستغلًا تمريرة من محمد السهلاوي، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1 ويبقى النصر ثانيًا بالترتيب بـ46 نقطة، بفارق نقطة عن الاتحاد الذي بقيَ في المركز الرابع.

