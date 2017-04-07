الكونجرس الأمريكي يوافق على مرشح ترامب لعضوية المحكمة العليا

وكالات – فجر

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون مرشح الرئيس دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا رغم المعارضة القوية من الديمقراطيين في أكبر نصر لترامب في رئاسته حتى الآن.

ووافق المجلس، على اختيار قاضي محكمة الاستئناف لاتحادية في كولورادو نيل جورساتش للمنصب الذي يشغله مدى الحياة وذلك بموافقة 54 عضواً ورفض 45، وانضم ثلاثة من الأعضاء الديمقراطيين إلى الجمهوريين في تأييد اختيار جورساتش.

وأنهى اختيار القاضي الجديد أطول فترة فراغ للمنصب من عام 1862 إبان الحرب الأهلية وذلك منذ وفاة القاضي انطونين سكاليا في 13 فبراير 2016، وبموافقة مجلس الشيوخ على جورساتش “49 عاماً” تعيد للمحافظين الأغلبية في المحكمة المؤلفة من تسعة أعضاء في إنجاز لتعهد مهم أعلنه الرئيس الجمهوري خلال حملته الانتخابية.