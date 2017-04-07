150 فتاة و500 شاب يشاركون في تنظيم أتاريك

متابعات – فجر

شكل منظر الفتيات اللائي يقفنّ على واجهة مدخل الفعاليات، انتباه الزائرين لمهرجان جدة التاريخية “أتاريك” ، وهنّ مصطفات بزي موحد، ويحملن في أيديهن خرائط وأساور تقدم للزائرين، تسهل عليهم التنقل في المسارات، والاستمتاع بالعروض التراثية والترفيهية ، وكان لمشاركة 150 فتاة لم تتجاوز أعمارهن 25 عاما يحملن شهادات جامعية، ويعملن في أدلة المعالم، ويشاركن في توجيه وتنظيم الزوار داخل المهرجان.

كما تعمل بعض الفتيات مع الشركات العارضة داخل المهرجان، ويقمن بالترويج للمنتجات، والبعض منهن انتشر داخل أروقة المهرجان لتوزيع منشورات عن المعارض المشاركة، إضافة إلى مشاركة الفتيات ضمن فعاليات المهرجان من خلال معارض الرسم والمجسمات والأعمال الفنية واليدوية، وعدد منهن يعملن داخل المحلات ويبعن مواد غذائية وغيرها، وأخريات لديهن مشاريع خاصة مثل العطور والملابس والإكسسوارات، وأبدت العائلات والزوار إعجابهم بالتواجد النسائي اللافت، سواء في التنظيم أو في البسطات والعربات النسائية، والبائعات اللاتي يفترشن الطاولات، على جنبات أزقة المهرجان، لبيع القهوة الحجازية، والكبدة الطازجة، والبليلة المشهورة، وجميع الوجبات الخفيفة، والمأكولات الشعبية، والعصائر، والحلويات الحجازية القديمة ، فيما يشكل فريق الشباب المتطوعون في تنظيم المهرجان قرابة 500 شاب، منهم 150 شاب يعملون في التنظيم الرسمي، 60 شابا في أدلة المعالم، 80 شابا لتنظيم الحركة المرورية، 130 شابا في الأمن، و80 شابا في الخدمات العامة والمرافق المصاحبة للمهرجان.