“ميدفيديف”: نحن على شفا صراع عسكري مع أمريكا

وكالات – فجر

صرح رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف بأن الهجوم الأمريكي على قاعدة سورية كان يمكن أن يقود إلى نزاع عسكري مع موسكو، وكتب مدفيديف في حسابه على “فيسبوك” اليوم الجمعة قائلاً: “هناك انعدام ثقة تام فيما بيننا الآن”.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذا الأمر محزن للغاية بسبب الأضرار التي لحقت بالعلاقات بين واشنطن وموسكو، وواصل مدفيديف على ذات الموقع قائلاً: “الولايات المتحدة انتهكت بشدة القانون الدولي فيما أقدمت عليه، فليس هناك تأييد لهذا الإجراء من جانب الأمم المتحدة”، مشيراً إلى أن ترامب ينتهك وعوده الانتخابية ذاتها، حين قال إنه سيحارب الإرهاب، وقال مدفيديف إن الولايات المتحدة قصفت بصواريخ كروز قاعدة سورية كرد فعل على هجوم محتمل بالغاز السام على بلدة خان شيخون، مشيراً إلى أن روسيا حليف وثيق للرئيس السوري بشار الأسد.