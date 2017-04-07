المنشطات تتواجد في مواجهة النصر والاتحاد

متابعات – فجر

كشفت رابطة دوري المحترفين، عن تواجد فريق الرقابة على المنشطات في المباراة التي تقام اليوم بين النصر والاتحاد ضمن مباريات الجولة الـ 22 من دوري جميل للمحترفين، مبينةً أنه تم إبلاغ إداريي الفريقين بالإجراءات المتبعة للكشف.