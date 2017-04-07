مجلس التعاون يرحب بالضربة الأمريكية لأهداف عسكرية في سوريا

واس – فجر

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن ترحيبها بالضربة الصاروخية التي وجهتها القوات الأمريكية لأهداف عسكرية للنظام السوري رداً على قصف مدينة خان شيخون بالأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً.

وقال معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني: إن دول المجلس تأمل أن تشكل هذه الضربة الصاروخية رادعاً للنظام السوري لوقف اعتداءاته الهمجية على الشعب السوري وقتلهم وتهجيرهم، وانتهاكاته المستمرة للقوانين الدولية بما فيها استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد المدنيين العزل دون وازع من ضمير أو خوف من عقاب.

وعبر الأمين العام عن دعم دول مجلس التعاون للرؤية الأمريكية التي تهدف الى إنهاء الفوضى والقتل والدمار في منطقة الشرق الأوسط ومكافحة الارهاب من أجل إعادة الاستقرار والأمن الى المنطقة وإنهاء معاناة شعوبها، مشيراً الى أن الحزم الذي تظهره الادارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب سوف يسهم في التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة والتخفيف من معاناة اللاجئين والمهجرين الذين شردتهم اعتداءات النظام السوري.