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مجلس التعاون يرحب بالضربة الأمريكية لأهداف عسكرية في سوريا

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فهلوة

فهلوة

أبريل 06, 2017

Follow @fajrnews Share this on WhatsAppبقلم / طارق فدعق   هذا المصطلح العامي الجميل يرمز إلى ما... اقرأ المزيد

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