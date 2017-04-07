قطر تعلن تأييدها للعمليات العسكرية الأمريكية على أهداف النظام السوري

متابعات – فجر :

أعربت دولة قطر عن تأييدها للعمليات العسكرية الأمريكية على أهداف عسكرية يستخدمها النظام السوري في شن هجماته على المدنيين الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيانٍ اليوم، أن استمرار الجرائم البشعة التي يرتكبها هذا النظام منذ سنوات ضد الشعب السوري الشقيق، والتي أودت بحياة الآلاف بينهم أطفال ونساء، تتطلب منا تكثيف الجهود لوضع حد لمأساة الشعب السوري الشقيق.

كما حمّلت الخارجية القطرية، النظام السوري مسؤولية تعرض سوريا لهذه العمليات العسكرية.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته لوقف جرائم النظام واستخدامه للأسلحة المحرمة دولياً، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة الدولية، وإيجاد حل للأزمة يستجيب لإرادة الشعب السوري، وتشكيل حكومة انتقالية تضمن الحفاظ على وحدة سوريا ومؤسساتها.