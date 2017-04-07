الرياض – فجر :

دشن معالي مدير عام حرس الحدود الفريق / عواد بن عيد البلوي صباح امس الخميس الموافق ١٤٣٨/٧/٩هـ وبحضور عدد من قيادات حرس الحدود انطلاق أسبوع حرس الحدود وخفر السواحل الخليجي الخامس بمدينة الرياض تحت شعار “الأمن والسلامة غايتنا” وذلك في مقر المديرية العامة لحرس الحدود بالرياض.. حيث سيقام المعرض والفعاليات المصاحبة له بمجمع غرناطة التجاري بالرياض خلال الفترة ٩-١٦/ ٧/ ١٤٣٨ه‍.

وأوضح الفريق البلوي أنه بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – يحفظه الله – وتنفيذاً لقرارات الإجتماع الخامس والثلاثون لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يحرص حرس الحدود السعودي مع نظرائه حرس الحدود و خفر السواحل بدول مجلس التعاون الخليجي في كل عام على إقامة أسبوع خليجي يركز على الأمن والسلامة البحرية بشكل عام و يهدف إلى توعية أطياف المجتمع بمختلف مراحلهم العمرية وتعريفهم بالإجراءات والإرشادات اللازمه لسلامتهم أثناء تواجدهم على الشواطئ أو اثناء ارتيادهم البحر.

الجدير بالذكر أن المعرض يشتمل على العديد من الفعاليات منها محاضرات للتوعية بالسلامة البحريه والتعريف بخدمات البحث والإنقاذ الساحلي والبحري والإنقاذ البري وإرشاد التائهين في مناطق الحدود البرية التي يقدمها حرس الحدود كواجب إنساني قبل أن تكون مهمة عملية. كما تشتمل الفعاليات على مسرح وركن رسم للأطفال،إضافة إلى جناح خاص بلجنةالسلامة البحرية النسائية والذي بدوره يقدم رساله توعوية وتثقيفية لزوار المعرض من النساء كما يشتمل المعرض على جناح للغوص وجناح للخدمات الطبية وطب الغوص يتم من خلاله تقديم الطرق الصحيحة للتعامل مع الغريق والإسعافات الأولية التي تقدم في حالات الطوارئ. يذكر أن الفعاليات تشتمل على مسابقات ترفيهية وتوعوية يتم من خلالها تقديم الهدايا المختلفة للزوار.

وفي ذات السياق أشار مدير إدارة الإعلام المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحرى الركن ساهر بن محمد الحربي أن حرس الحدود يسعى من خلال هذه الفعاليات على تحقيق التعاون المتبادل بين أفراد المجتمع من جهة ورجال حرس الحدود من جهة أخرى لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة البحرية التي نسعى لها جميعاً بعد توفيق الله عز وجل.