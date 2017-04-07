إمام الحرم المكي: من أراد القدوة فليقتدي بسيد الأولين والصحابة الميامين

واس – فجر :

أوصى معالي إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور عبد الرحمن السديس المسلمين بتقوى الله عز وجل والعمل على طاعته واجتناب نواهيه . وقال في خطبة الجمعة اليوم في المسجد الحرام : إن الاقتداء والمحاكاة غريزة فطرية في الإنسان لأنه اجتماعي بطبعه ، فهو يؤثر ويتأثر بمن حوله ، وإن للقدوة أركانا وشروطا ، فأركانها أربعة ( المقتدي ، المقتدى به ، والمقتدى فيه، ووسيلة الاقتداء ) ، وأهم شروطها الإيمان بالله تعالى لأنه أساس قبول العمل وإخلاص الدين له ، وأصل التأسي ، وثاني الشروط الإخلاص لله ، ثم الاستعانة بالله ، ثم يأتي شاهد الحال وهو موافقة الأعمال للأقوال وأصدق المقال ما نطقت به صور الفعال ، فعلى كل من المقتدي والمقتدى به أن يصدق قوله فعله، ودعواه حاله .

وأضاف ” إن للقدوة أنواعا عديدة : منها القدوة الحسنة وهي أطيب الجنى وأشذى الطيوب ، كالاقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم والتابعين والسلف الصالح وأئمة المسلمين وعلمائهم الربانين ، ومنها القدوة السيئة كمن يسلمون مقادة عقولهم لكل زائف مارق يحاكون الأفعال دون فهم أو إدراك حالهم ” إنا وجدنا آبائنا على أمة ، وإنا على آثارهم مقتدون” ، وأساس القدوة ينبع من داخل النفس فيكون الإنسان قدوة في نفسه ، ومنها القدوة المقيدة وهي تصح لكل واحد يتصف بصفة حسنة ” كالكرم ، الشجاعة ونحوها ” . وبين الشيخ السديس أن أهم أنواع القدوة وأجلها وأعظمها القدوة المطلقة وتعني الاقتداء بالشخص في كل أفعاله وأقواله وتصرفاته ولا تصح لأحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلقد تمت به القدوة وتألقت في أبهى وأسمى صورها في شخصه صلى الله عليه وسلم ، فجعل التأسي به من علامات الإخلاص لله سبحانه وتعالى والإيمان باليوم الآخر ، فكان عليه الصلاة والسلام قدوة بالتوحيد والعقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك وقدوة في حفظ كرامة الإنسان بل والرفق بالحيوان والمحافظة على البيئة وإصلاح المجتمع بأسره.

وقال إمام وخطيب المسجد الحرام “: إن أخطر ما تعانيه المجتمعات محاولة إسقاط الرموز والنيل من القدوات وهز الثقة بالأُسوات ، وإن لمواقع التواصل الاجتماعي في ذلك أثرا خطيرا على الناشئة والشباب والأجيال في بث الشائعات ضد رموز الأمة وقدواتها ، ومن أراد القدوة فليقتدي بسيد الأولين والصحابة الميامين وسلف الأمة من العلماء الربانين والأئمة الصالحين والقدوة لا ولن تتحقق إلا باتباع السلف الصالح لأنهم تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ” .

وأكد معاليه أن ديننا دين الوسطية والاعتدال لا إفراط فيه ولا تفريط ، أمة الإسلام وهذه دعوة حانية من مهد الإسلام للتأسي بسيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا والاقتداء بالصحابة رضى الله عنهم أجمعين والبعد عن البدع والمحدثات ومخالفة أهل الأهواء والضلالات لتتحقق القدوة وتسلم القدوات، وينال الأجر والتوفيق ، داعيا إلى تعاون أفراد المجتمع وأبنائه ومؤسساته وهيئاته؛ البيت والأسرة والمسجد والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام ومواقع التواصل كل مسئول في مجاله لتحقيق القدوة والتغلب على معوقاتها ، بل ومحاربة كل ما من شأنه أن يقف حائلا بين تعزيز وتوطيد أركانها وتحقيق شروطها كالجهل والعنف والغلو والتطرف والتعصب والتحزب ومفارقة الجماعة والإرهاب والطائفية والانحلال والانهزامية وهز القيم والثوابت والنيل من محكمات الشريعة ومسلماتها في الأفكار والرؤى والأطروحات وغيرها من الأفكار المنحرفة المخالفة لمنهج الوسطية والاعتدال التي لا تأتي إلا بالانحلال على الأفراد والمجتمعات.