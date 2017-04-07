زيدان :فريق سيميوني يقدم كرة قدم جميلة

متابعات-فجر:

رفض زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد اعتبار خصمه القادم أتلتيكو مدريد فريقاً دفاعياً كما يدعي البعض، مشيراً إلى أن فريق المدرب دييجو سيميوني يقدم كرة قدم جميلة.

ويستعد ريال مدريد لخوض مباراة في غاية الأهمية أمام أتلتيكو والتي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو يوم غد السبت ضمن إطار الجولة 31 من بطولة الدوري الإسباني.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن المباراة “الجميع يتحدث عن أتلتيكو مدريد على اعتبار أنه الفريق الذي يدافع بشكل جيد”.

وتابع “هذا غير صحيح، ربما كان ذلك في البداية، لكن الفريق تطور على مر السنين، أصبحوا يهاجمون بشكل جيد ويلعبون كرة قدم جميلة”.