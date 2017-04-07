فيس بوك :انطلاق المساعد الذكي M في المسنجر

متابعات-فجر:

بدأت فيس بوك بإطلاق مساعدها الذكي M في مسنجرها بعد فترة كافية من الإعلان عنه واختباره. يستخدم المساعد M الذكاء الصنعي ومحتوى محادثاتك والكلمات المفتاحية فيها لإقتراح تنفيذ مهام بالنيابة عنك.

بناءاً على محتوى المحادثة سيقترح M تنفيذ المهام، سواء كانت ذهاب لحضور فيلم بالسينما، غداء، ملصق، موقعك الجغرافي، إنشاء تصويت، الدفع وغيرها. كلها مهام يمكن للمساعد M القيام بها بالنيابة عنك.

ليس عليك فعل أي شيء لإستدعاء المساعد الشخصي، إنما سيواصل مراقبة محادثاتك ويقترح تنفيذ مهام عندما يرى أن هناك حاجة لها, ولا يمكنك إيقافه نهائياً بل كتمه لأداء بعض المهام.

وكانت قد كشفت فيس بوك عن المساعد الشخصي M قبل عامين وبدأت بإختباره وتوفيره لعدد قليل من المستخدمين، لكن الآن تم تغييره بشكل كبير وتغيير المهام التي يمكنه تنفيذها.

إنها مجرد البداية، ولا تقول فيس بوك أن مساعدها ومقترحاته M suggestions سينافس اليوم مساعد قوقل في تطبيق Allo مثلاً، لكن مع مرور الوقت وتحسن قدراته وحصوله على المزيد من البيانات – المحادثات ! – منك فإنك سيكون فعالاً أكثر.

المساعد الشخصي الذكي من فيس بوك متاح حالياً للمستخدمين في الولايات المتحدة فقط وبالطبع يفهم اللغة الإنجليزية على أندرويد وآيفون.