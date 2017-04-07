رئيس الحكومة اليمنية: مغامرات الانقلابيين تحطمت في عاصفة الحزم

واس – فجر :
أكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، أن تحالف ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابي لم يدرك أن مغامراته ستتحطم في عاصفة الحزم وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الذي استنفرت معه دول الخليج والعالم العربي والإسلامي لكسر وسحق مشروعهم وقلب الطاولة على طموحات وأوهام التوسع الفارسي.
وأشار بن دغر في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى أن بشائر النصر باقتراب تحقيق عاصفة الحزم وإعادة الأمل للتحالف العربي بقيادة المملكة لأهدافهما في دعم الحكومة الشرعية وإغاثة وإنقاذ الشعب اليمني، كفيلة بتجاوز كل ما في اليمن من تحديات وصعوبات استثنائية، مضيفاً أن الأمور ستعود إلى نصابها والشروع في خطوات جادة لتأهيل وضم اليمن إلى عمقه الطبيعي في مجلس التعاون الخليجي بعضوية كاملة.
وأشاد بما توصل إليه اجتماع اللجنة اليمنية الخليجية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن المنعقدة أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، من توصيات وقرارات تهدف إلى تحريك عجلة المشروعات التنموية في المناطق المحررة، وإعادة الإعمار، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني، وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، مؤكداً أن ذلك يطمئن اليمنيين أنهم ليسوا وحيدين في مواجهة التبعات الثقيلة التي فرضتها حرب مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وأن سندهم وعزوتهم في جيرانهم وأشقائهم في دول الخليج سيكونون إلى جانبهم دائماً وأبداً وفي مختلف الأحوال والظروف.