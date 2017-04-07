رئيس الحكومة اليمنية: مغامرات الانقلابيين تحطمت في عاصفة الحزم

واس – فجر :

أكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، أن تحالف ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابي ‏لم يدرك أن مغامراته ستتحطم في عاصفة الحزم وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الذي ‏استنفرت معه دول الخليج والعالم العربي والإسلامي لكسر وسحق مشروعهم وقلب الطاولة ‏على طموحات وأوهام التوسع الفارسي.‏

وأشار بن دغر في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى أن بشائر النصر ‏باقتراب تحقيق عاصفة الحزم وإعادة الأمل للتحالف العربي بقيادة المملكة لأهدافهما في دعم ‏الحكومة الشرعية وإغاثة وإنقاذ الشعب اليمني، كفيلة بتجاوز كل ما في اليمن من تحديات ‏وصعوبات استثنائية، مضيفاً أن الأمور ستعود إلى نصابها والشروع في خطوات جادة لتأهيل ‏وضم اليمن إلى عمقه الطبيعي في مجلس التعاون الخليجي بعضوية كاملة.‏

وأشاد بما توصل إليه اجتماع اللجنة اليمنية الخليجية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية ‏لليمن المنعقدة أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، ‏من توصيات وقرارات تهدف إلى تحريك عجلة المشروعات التنموية في المناطق المحررة، ‏وإعادة الإعمار، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني، وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد ‏الخليجي، مؤكداً أن ذلك يطمئن اليمنيين أنهم ليسوا وحيدين في مواجهة التبعات الثقيلة التي ‏فرضتها حرب مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وأن سندهم وعزوتهم في جيرانهم وأشقائهم ‏في دول الخليج سيكونون إلى جانبهم دائماً وأبداً وفي مختلف الأحوال والظروف.‏