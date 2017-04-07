ترامب: كثير من الضحايا يتحمل مسؤوليتهم نظام الأسد

متابعات – فجر :

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أمر بضربة عسكرية محددة في سوريا، محملاً رئيس النظام السوري بشار الأسد المسؤولية عن هجوم يشتبه بأنه كيميائي في بلدة خان شيخون بريف إدلب.

ودعا ترامب في تصريح صحفي عقب الضربة “جميع الدول المتحضرة للسعي لإنهاء الذبح وسفك الدماء في سوريا”.

وأكد أن الضربات على سوريا تصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن يكون هناك جدل حول استخدام سوريا لأسلحة كيميائية محظورة. وأوضح الرئيس الأمريكي أنه فشلت محاولات سابقة استمرت لسنوات لتغيير سلوك الأسد.