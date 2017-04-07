المملكة تعلن تأييدها الكامل للعمليات العسكرية الأمريكية على أهداف عسكرية في سوريا

واس – فجر :

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن تأييد المملكة الكامل للعمليات العسكرية الأمريكية على أهداف عسكرية في سوريا، والتي جاءت رداً على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيمائية ضد المدنيين الأبرياء، وأودت بحياة العشرات منهم بينهم أطفال ونساء، والتي تأتي استمراراً للجرائم البشعة التي يرتكبها النظام منذ سنوات ضد الشعب السوري الشقيق.

وحمّل المصدر النظام السوري مسؤولية تعرض سوريا لهذه العمليات العسكرية، منوهاً بهذا القرار الشجاع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يمثل ردًا على جرائم هذا النظام تجاه شعبه، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن إيقافه عند حده.

وشنت البوارج الحربية الأمريكية فجر اليوم الجمعة غارات بأكثر من 70 صاروخ “توماهوك” على مواقع تابعة للنظام السوري منها مطار الشعيرات العسكري بحمص، وذلك بعد أيام قليلة من هجوم شنته قوات النظام بالغازات السامة أسفر عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين بحي خان شيخون بمدينة إدلب.