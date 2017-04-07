أعراض وأسباب التهاب “الاثنى عشر”

متابعات-فجر :

ينتقل الطعام الى الإثني عشر بعد مروره في المعدة التي تقوم بافراز الأنزيمات الهاضمة من أجل هضم الطعام، كما انه يتم افراز المزيد من الأنزيمات الهاضمة في الإثني عشر ولكن هذه الأنزيمات كما أنها تعمل على تحليل الطعام للإستفادة منه فإنها تؤثر على البطانة الداخلية للمعدة و الإثني عشر، ولكن تقوم البطانة الداخلية بعمل كالجدار العازل الذي من شأنه أن يمنع وصول هذه الإفرازات الهاضمة الى البطانة الداخلية. في بعض الحالات يحدث هناك خرق للتوازن الحاصل بين نسبة الأنزيمات الهاضمة والجدار العازل مما يؤدي إلى وصول الانزيمات الهاضمة الى البطانة الداخلية للإثني عشر مسبباً الإلتهاب أو القرحة. أعراض التهاب الإثني عشر الشعور بالحرقة في منطقة الإثني عشر وقد ينتقل الى الظهر. الشعور بالألم في منطقة البطن جهة وقوع الاثني عشر وغالباً تبدأ بعد تناول الطعام بثلاث ساعات. الشعور بامتلاء المعدة. زيادة الوزن بسبب تناول المزيد من الطعام من أجل القضاء على الألم. الشعور بالغثيان والدوار. التقيؤ والإستفراغ. تغير لون البراز الى اللون الأسود. خروج الدم مع القيء في بعض الأحيان. شحوب في لون الوجه بسبب الإصابة بفقر الدم. انتفاخ منطقة البطن بشكل ظاهر. التجشؤ. حدوث نزيف في منطقة الاثني عشر. اصابة الإثني عشر بثقب في منطقة القرحة او الالتهاب. أسباب التهاب الإثني عشر الإفراط في تناول الأطعمة الحارة وكثيرة التوابل. الإصاباة بأنواع من الالتهابات في الجهاز الهضمي. افراز حمض الهيدروكلوريك وإنزيم الببسين بصورة زائدة عن النسب الطبيعية. التدخين. الإصابة بجرثومة المعدة الحلزونية. العوامل الوراثية والجينية. تناول بعض الأنواع من الأدوية التي تسبب القرحة مثل الأسبرين. شرب الكحول والمسكرات. التوتر والقلق النفسي الزائد. طرق علاج التهاب الاثني عشر ويجب الإسراع في علاج التهاب الإثني عشر لأنه في الحالات التي تستمر لمدة طويلة أو الإصابة بالنزيف قد تؤدي الى الإصابة يالسكتة الدماغية، كما انه قد تسبب في بعض الحالات النادرة السرطانات، وغالباً يعتمد العلاج على تغيير النظام الغذائي. ومن الطرق العلاجية التي يتبعها المصاب بالتهاب اثني العشر: العمل على نقع نبات البابونج في ماء مغلي والعمل على الشرب منه ثلاث مرات يومياً. تناول منقوع السوس بمقدار كوبين يومياً. الإبتعاد عن تناول الأطعمة الحارة وذات التوابل الكثيرة. ادخال الثوم والبصل في الطعام اليومي للحد من البكتيريا التي قد تسبب الإلتهاب. شرب الشاي الأخضر أو الأسود بمقدار كوب يومياً فإنه يقضي على البكتيريا الضارة. الاكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف. تناول الخضار والفواكه الغنية بفيتامين A مثل البطيخ والجزر والبرتقال والخوخ. قرحة المعدة وقرحة الاثني عشر.