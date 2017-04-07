العراق.. تنظيم “داعش” يسقط مروحية عراقية ويقتل طاقمها “غربي الموصل”

متابعات-فجر :

سقطت مروحية تابعة لطيران الجيش العراقي إثر تعرضها، أمس الخميس، لنيران تنظيم “داعش” الإرهابي خلال المعارك التي تدور في مدينة الموصل ما أدى الى مقتل طياريها الاثنين، كما أعلن الجيش في بيان رسمي.

وتنفذ القوات العراقية منذ 19 من فبراير، معركة لاستعادة الجانب الغربي من مدينة الموصل من قبضة تنظيم الدولة الاسلامية.

وجاء في بيان لخلية الاعلام الحربي تلقت فرانس برس نسخة منه، ان “قيادة العمليات المشتركة تنعي، اثنين من فرسان طيران الجيش الذين استشهدوا” اثر تعرض “طائرتهم الهليكوبتر الى نيران معادية في الجانب الايسر” من مدينة الموصل.

واكد العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة لفرانس برس ان “المروحية كانت تقدم اسنادا لقوات الشرطة الاتحادية في الجانب الايمن (الغربي) وتعرضت لنيران وسقطت في حي المهندسين ، في شرق الموصل”.

واشار الى ان “الحادث وقع حوالى الثالثة بعد الظهر اثر تعرض المروحية طراز بيل” الاميركية الصنع.

ويرجح ان تكون المروحية تعرضت لرصاص مضاد للطائرات من عيار 57 ملم، وفقا للمتحدث.

ويأتي الحادث بعد سقوط مروحية أخرى جنوب الموصل في بداية العام بسبب “عطل فني” مما أسفر عن مقتل أربعة من أفراد الطاقم.

ويلعب الدعم الجوي الذي تقدمه دول التحالف بقيادة واشنطن اضافة للطائرات الحربية والمروحية العراقية دورا رئيسيا في المعركة ضد تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على الموصل منذ يونيو 2014.

وبدأت القوات العراقية في 17 أكتوبر ، عملية كبيرة لاستعادة كامل مدينة الموصل ، وتمكنت بداية العام من استعادة الجانب الشرقي من المدينة ثم توجهت الى القسم الثاني الاكثر اكتظاظا.