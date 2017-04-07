“الاتحاد الأوروبي” يحث مجلس الأمن على التنديد بهجوم إدلب

متابعات-فجر :

دعت حكومات الاتحاد الأوروبي مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، لـ”التنديد بقوة” بالهجوم الكيماوي في إدلب السورية، والذي أودى بحياة 70 شخصا على الأقل.

وقال الاتحاد، في بيان: “يحث الاتحاد الأوروبي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على التوحد والتنديد بقوة بهجوم خان شيخون وضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل ومحايد في الهجوم”.أرجأ مجلس الأمن الدولي في ختام جلسة طارئة عقدها، الأربعاء، التصويت على مشروع قرار حول الهجوم الكيماوي الذي استهدف بلدة خان شيخون في مدينة إدلب السورية، وذلك لإفساح الوقت أمام الغربيين للتفاوض مع موسكو حليفة هذا النظام.

ودعا البيان أيضا إلى “انتقال سياسي حقيقي في سوريا”.

من ناحية أخرى، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أمس الخميس، إن همه الأول هو ضمان محاسبة المسؤولين عن الهجوم بغاز سام في سوريا الذي أودى بحياة عشرات الأشخاص.

وحول إذا كان قلقا من عمل أمريكي عسكري محتمل بسوريا، قال جوتيريس للصحفيين: “شغلي الشاغل الآن هو ضمان أن تكون هناك محاسبة حقيقية فيما يتعلق بما حدث”.

وأضاف أنه لن يعقب على “أشياء لم تحدث بعد”.