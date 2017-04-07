مقتل 14 شخصاً في انفجار لغم بحافلة ركاب في “الصومال”

متابعات-فجر :

قتل 14 شخصا على الأقل وأصيب آخرون بجروح بانفجار لغم في الحافلة التي كانوا يستقلونها بالمنطقة الجنوبية شابيلي السفلى في الصومال، بحسب الشرطة الصومالية. وقال المسؤول في الشرطة المحلية ابراهيم إسحق إن “14 مدنيا، بينهم 7 نساء، قتلوا في انفجار لغم أرضي قرب غولوين بحافلة صغيرة كانت تقل 21 شخصا”.

ووقع الانفجار في قرية جولوين التي تسيطر عليها حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة وتقع على بعد 110 كيلومترات جنوب غربي العاصمة مقديشو. وقال الكولونيل حسن محمد ضابط الجيش في قرية قريبة إن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة 10 مدنيين على الأقل.