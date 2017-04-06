تنظيم “داعش” الإرهابي يتبنى مقتل شرطيين في جنوب روسيا

متابعات-فجر :

تبنى تنظيم داعش مقتل شرطيين اثنين في استراخان بجنوب روسيا في وقت قتلت قوات الأمن، أمس الخميس، 4 أشخاص يشتبه بمسؤوليتهم عن هذه العملية.

وقالت السلطات في استراخان، إن “إسلاميين متطرفين” قتلوا اثنين من رجال شرطة السير، أمس الأثنين، في هذه المنطقة الواقعة على سواحل بحر قزوين.

وتبنى تنظيم داعش الخميس، مقتل هذين الشرطيين وكذلك الهجوم الذي أدى الخميس في استراخان إلى إصابة 3 عناصر من الحرس الوطني، وفقاً لموقع “سايت” الأمريكي الذي يعنى بمتابعة نشاط المتشددين.

وقال التنظيم في بيان، إن “اثنين من رجال الشرطة الروسية قتلا، وأصيب ثلاثة من الحرس الوطني الروسي بجروح في هجومين مسلحين في مدينة استراخان، الخميس والثلاثاء”، بحسب “سايت”.

وكانت وزارة الداخلية الروسية قد ذكرت في بيان الخميس، أن الشرطة عثرت على المشتبه بهم الـ4 في عملية قتل الشرطيين. وأضافت في بيانها أنهم “أبدوا مقاومة مسلحة عند توقيفهم وقتلوا برصاص أطلق للرد عليهم”.

وأوضح بيان الوزارة أن ثلاثة من أفراد الحرس الوطني جرحوا، أمس الخميس، عندما اطلق مجهولون مسلحون النار خلال تفتيش سيارتهم.

وتأتي هذه الهجمات بعد الاعتداء الذي استهدف محطة لقطار الأنفاق في سان بطرسبورغ، وارتكبه شاب مولود في قرغيزستان الإثنين، كما قال المحققون. وأدى الاعتداء إلى سقوط 13 قتيلاً.

وتقع استراخان على حدود داغستان الجمهورية غير المستقرة في القوقاز الروسي.