“مشاجرة” تطيح بمهرب قات و معاونيه بمنطقة “جازان”

متابعات-فجر :

تمكنت شرطة محافظة الدرب بمنطقة جازان، من الإطاحة بمهرب قات ومعاونيه إثر تشاجرهم مع آخرين؛ نتيجة حادث مروري مع آخر، وإصابة أحدهم بطلق ناري.

ونشرت بعض المصادر؛ إن قيام شاب عشريني بمحاولة تهريب كميات من نبات القات وأثناء سيره بطريق إحدى القرى بالدرب اصطدم بمركبة أخرى يستقلها شخصان، وتعطَّلت على إثره مركبته مما أدى لنشوب مشادة بينهم، ليقوم على إثرها بالاستعانة بأعوانه، وعند وصولهم للموقع بادر أحدهم باصطحاب العشريني وغادر المكان بسرعة، بينما بادر الآخر بإطلاق النار على الموقع وأصاب أحد المتواجدين بطلق ناري نُقل على إثره للمستشفى، ولاذ بالهروب لجهة غير معلومة.

وعُثر داخل سيارة المهرِّب على أكثر من 1000 حزمة من نبات القات المحظور، كما عُثر على صاحب السيارة ومعاونيه، والسلاح المستخدم في وقت قياسي، وجميعهم مواطنون بين العقد الثاني والثالث والرابع، وجرى إيقافهم رهن التحقيق، والتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات فيما يخصهم.