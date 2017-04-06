وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن نظام الأسد مسؤول عن مجزرة “خان شيخون”

واس-فجر :

أكد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ريكس تيليرسون أنه لايوجد شك لدى واشنطن بالإضافة إلى أن المعلومات المتوفرة لبلاده تدعم مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم الكيميائي الأخير في خان شيخون في إدلب.

وأضاف في تصريحات للصحافيين في مدينة بالم بيش في فلوريدا اليوم أن مثل هذه الأعمال لا تجعل لبشار الأسد أي دور في حكم السوريين، موضحًا بأن بلاده تدرس الرد المناسب على هذا الهجوم الكيميائي الذي يخالف كل قرارات الأمم المتحدة السابقة والمعايير الدولية والاتفاقيات الموقعة بين عدد من الأطراف ومن ضمنها النظام السوري.

وقال “هذا أمر خطير ويتطلب ردا مسؤولا”.