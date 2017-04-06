مقتل 11 من عناصر مليشيا الحوثي في معارك مع الجيش اليمني ب “تعز”

متابعات-فجر :

قتل 11 مسلحاً من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، وأصيب 23 آخرون أمس الخميس، في معارك مع رجال الجيش والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز (275) كم جنوب صنعاء. وقالت مصادر في المقاومة الشعبية، إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين إثر هجوم شنه رجال الجيش والمقاومة على مواقع الميليشياتفي الجبهة الشمالية الغربية لمدينة تعز.وأضافت المصادر أن المعارك أدت إلى مقتل أربعة من رجال الجيش والمقاومة وإصابة تسعة آخرين.في غضون ذلك، ذكرت المصادر أن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية على مواقع الميليشيات في منطقة الزانخ والزبية شمال غرب المدينة، ما أدى إلى تدمير دورية ودبابة عسكرية.