الهلال يقترب من دوري جميل ويتخطى الرائد بالثلاثة

فيصل الخليل – فجر – الرياض

اقترب الهلال من إعلان نفسه بطلاً لدوري جميل وذلك بعدما تخطى مضيفه الرائد بثلاثة أهداف دون رد وذلك خلال مجريات الجولة 22 من دوري جميل.

أخطر هجمات الربع ساعة الأولى كانت هلالية بعدما نجح البريك في المرور من الظهير الأعسر للرائد محمد العمري وإرسال تمريرة عرضية أبعدها العمري بنفسه للخارج قبل وصولها لخريبين مباشرةً، بالدقيقة 30 باغت الغيني اسماعيل بانجورا دفاع الهلال بمرور كاد أن يكون خطيرًا لولا تدخّل مناسب من جحفلي.

بالدقيقة 37 انقض السوري عمر خريبين لعرضية ممتازة من محمد البريك وضربها برأسه قوية لكن ردة فعل الحارس الرايداوي متعب شراحيلي كانت ممتازة للغاية، آخر فرص الشوط الأول كانت تسديدة من مراد الرشيدي متوسط الرائد من على حدود مناطق الهلال لكن كرته مرّت عالية، لينتهي الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي.

الأرجنتيني دياز رمى بورقتين هجوميتين مع بداية الشوط الثاني، فسحب الثنائي عبدالله الزوري ونوّاف العابد وأقحم ليو بوناتيني وسالم الدوسري وهو ما جعل الهلال يُهاجم بثنائي صريح هما ليو وخريبين وخلفهما سالم وإدواردو.

السوبر إدواردو منح التقدم للهلال بالدقيقة 49 مُستغلًا لعبة جماعية ممتازة انتهت بتمريرة من البديل سالم الدوسري لإدواردو الذي وضع الكرة في سقف المرمى الرايداوي من الوضع راقدًا، ليتقدم الزعيم بهدف نظيف.

سالم الدوسري وضع بصمته التهديفية مباشرةً بعد هدف إدواردو بدقيقتين فقط وسجّل الثاني للهلال في الدقيقة 51 بتسديدة قوية من داخل مناطق الرائد بعد تمريرة من عمر خريبين، لتصبح النتيجة 2/صفر للهلال.

خريبين كاد أن يُسجّل الثالث للهلال بالدقيقة 62 لكن “اللمسة” التي منحها لعرضية البريك لم تتسم بالقوة الكافية لتمر من أمام مرمى الرائد، منتصف الشوط الثاني لاحت فرصة خطيرة للثنائي عبدالكريم القحطاني وسلطان السوادي، لكن الثنائي أسامة هوساوي ومحمد جحفلي تعاملا كما يجب وأنهيا الخطورة الريداوية بنجاح.

الغيني بانجورا مر بكرة خطيرة للغاية من محمد البريك قبل النهاية بربع الساعة وانفرد بمرمى المعيوف لكنه أطاح بالكرة بالخارج في مشهد يتنافى – فنيًا – مع مروره الممتاز، مع دخول الدقائق العشر الأخيرة من المباراة احتسب الكرواتي بيبيك ركلة جزاء لصالح الهلال بعد إعاقة حسين الشويش للبرازيلي ليو بوناتيني، لينبري الأخير للجزائية ويضعها بنجاح في مرمى متعب شراحيلي لتصبح النتيجة 3/صفر للهلال.

بالدقيقة 81 أنهى دياز تغييراته ودفع بعبدالملك الخيبري بدلًا من عمر خريبين، لتنتهي المباراة بعدها بفوز الهلال بثلاثية نظيفة رفعت رصيده للنقطة 56 وقرّبته تمامًا من حصد لقب الدوري موسم 2016/2017، فيما بقيَ الرائد سابعًا بشكل مؤقت برصيد 26 نقطة.