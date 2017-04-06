“يونيسيف”: مقتل 27 طفلاً و546 جريحاً في هجوم “خان شيخون”

وكالات – فجر

أكدت الأمم المتحدة اليوم الخميس مقتل 27 طفلا على الأقل في الهجوم الكيماوي في خان شيخون بشمال غرب سوريا، وأدى أيضا إلى إصابة 546 شخصا بجروح بينهم “العديد من الأطفال” وفقا لبيان لليونيسيف.

وأوضحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة التي نشرت تسع سيارات إسعاف وتقدم دعمها لسبع عيادات نقالة ومستشفيات في تلك المنطقة أن “هذه الأرقام سترتفع على الأرجح”.

وتشير هذه الحصيلة التي أوردتها المنظمة الأممية إلى عدد إصابات أعلى بكثير مما كان تم الإبلاغ عنه حتى الآن.

وقال المدير الإقليمي لليونيسيف جيرت كابيليري “لا يمكننا مواصلة السماح بمقتل الأطفال في سوريا”.

وأضاف: “كل أطراف النزاع وجميع من لديهم نفوذ عليهم يجب أن يوقفوا هذا الرعب فورا”.

من جهة أخرى، أشارت آخر حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الانسان إلى مقتل 86 شخصا بينهم 30 طفلا وإصابة 160 اخرين بجروح في الهجوم الذي وقع الثلاثاء في خان شيخون.