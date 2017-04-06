إلغاء رسوم التجوال للهواتف المحمولة بالاتحاد الأوروبي

وكالات – فجر

وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، بأغلبية ساحقة، على اتفاق ينهي رسوم التجوال الدولي داخل الاتحاد الأوروبي بحلول 15 يونيو المقبل.

وأزال التصويت الذي أجراه النواب في الاتحاد الأوروبي واحدة من العقبات الأخيرة لوضع اللمسات النهائية على اتفاق يلغي الرسوم الإضافية للتجوال في دول التكتل، وستحتاج الاتفاقية إلى الموافقة عليها من قبل الدول الأعضاء قبل أن تدخل حيز التنفيذ في منتصف يونيو المقبل.

وخلال التصويت وافق 549 عضوا بالبرلمان الاوروبي على الاتفاق مقابل رفض 27 عضوا وامتناع 50 عضوا عن التصويت، ويتعلق الاتفاق بكيفية تنظيم الأسعار التي يتقاضاها مشغلو الخدمة من بعضهم البعض لتقديم خدمات التجوال للعملاء المسافرين في الاتحاد الأوروبي، وكانت هذه آخر التفاصيل التي كان يتعين إزالتها.

وقالت عضو البرلمان الأوروبي، الفنلندية ميابيترا كومبولا – ناترى “هذا انتصار عظيم للمستهلكين الأوروبيين”.

“يمكننا الآن الاحتفال بحقيقة أنه اعتبارا من 15 يونيو المقبل لن يكون هناك المزيد من رسوم التجوال، وسيتمكن المستخدمون المسافرون في جميع أنحاء أوروبا من التحقق من رسائل بريدهم الإلكتروني، واستخدام الخرائط، وتحميل الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، والحديث هاتفيا وإرسال الرسائل النصية للوطن دون تكلفة إضافية”.