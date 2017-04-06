أمانة الجوف تُزيل المركبات التالفة بأحياء وشوارع سكاكا

متابعات – فجر

أزالت أمانة منطقة الجوف عدد من السيارات التالفة والمتهالكة في مختلف أحياء مدينة سكاكا والمنطقة الصناعية، وذلك لإزالة العشوائيات والمخالفات التي يمكن أن تشكل خطراً ومصدراً للتلوث البيئي بالمدينة.

وذكر وكيل الأمين للخدمات الدكتور ثامر بن مسلم الشراري، إن الفرق الميدانية وبمتابعة شخصية من قبل أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني، تمت إزالة جميع المركبات التالفة والمركونة في أحياء مدينة سكاكا بشكل عشوائي ومخالف والتي بلغ عددها 39 مركبة خلال شهرين أولاً بأول، مشيراً إلى أن الأمانة كثفت الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء في مختلف المواقع، للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.

‎وأشار الشراري أن الأمانة تعمل وبشكل مكثف لنقل هياكل السيارات التالفة والقديمة والمتروكة بشكل عشوائي بمشاركة الجهات الأمنية، وبيّن أن الأمانة ستواصل الجولات الرقابية في تلك المواقع، حرصاً على إبعاد كل ما يمكن أن يتسبب في التلوث البيئي والبصري، مؤكدًا على حرص الأمانة على استمرارية جهود الفرق الرقابية للقضاء على المخالفات وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل ضرراً على الصحة العامة.