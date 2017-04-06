“الزراعة” تمنع بيع الصيصان الملونة في محال الطيور

متابعات – فجر

جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة التأكيد على منع مشاريع الدواجن بيع الصيصان إلى محلات الطيور التي تقوم بتلوينها باستخدام ألوان صناعية بطرق مختلفة وبيعها في السوق لتنتهي في أيدي الأطفال دون رعاية صحيحة.

وقال المدير العام للصحة والرقابة البيطرية في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الدويرج: “إن سبب المنع يعود إلى عدم توفر البيئة المناسبة لرعاية الصيصان، سواء في المحل أو بعد البيع حينما تنتهي في أيدي الأطفال، إضافة إلى أن غالب المَبِيع من الصيصان الذي يتم تلوينه هو من سلالات لا تستطيع تحمل البيئة المحلية”.

وأَشَارَ الدويرج إلى أن الصيصان التي تبدو ملونة بشكل جميل، يتم تلوينها بطريقة غير أخلاقية لا تراعي حقوق الحيوان، كما يتم تلوين بعضها بأصباغ مضرة بتلك الطيور، ولذلك عادة ما تنفق الصيصان خلال أيام قليلة من شرائها.

وَأَكَّدَ الدويرج أن نظام الثروة الحيوانية ينص على ضمان الرعاية والتغذية والتربية المناسبة للثروة الحيوانية والرفق بها، وعدم تعريضها للاستغلال، أو التعامل معها بشكل يترتب عليه ضرر أو خطر أو قسوة عليها، وتتولى الوزارة تقديم الإرشادات اللازمة لضمان الرعاية والتغذية والتربية المناسبة للثروة الحيوانية والرفق بها.

ودعا أولياء الأمور إلى عدم شراء الصيصان الملونة لأطفالهم، وعدم دعم المخالفين في ذلك، مُشَدِّدَاً على أهمية دور المجتمع في الرقابة على الجهات المخالفة لنظام الرفق بالحيوان، والتبليغ عنها بالاتصال على هاتف الوزارة المجاني 8002470000.