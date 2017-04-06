الفتح يتغلب على القادسية بهدفين لهدف و يقتنص ثلاث نقاط بدوري جميل

متابعات – فجر

حقق الفتح فوزاً غالياً ومهماً على مضيفه القادسية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية الخبر ضمن مباريات الجولة الـ 22 من دوري جميل للمحترفين.

بكر اللاعب سجل نوح الموسى بتسجيل الهدف الأول للفتح عند الدقيقة 19، وتمكن اللاعب توفيق بوحيمد من إضافة الهدف الثاني عند الدقيقة الـ 24 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تمكن البرازيلي إلتون جوزيه من تسجيل هدف القادسية الأول في شباك فريقه السابق من ضربة جزاء عند الدقيقة 53.

وبهذه النتيجة ارتفع الفتح برصيده من النقاط إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر لينعش آماله في البقاء أمام الوحدة والخليج، فيما تجمد رصيد القادسية عند 24 في المركز الثامن في ترتيب الدوري.