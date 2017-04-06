الخطوط السعودية تطلق خدمة منصات خاصة لخدمة العسكريين المرابطين بمطارات المملكة

متابعات _فجر

أطلقت الخطوط السعودية خدمةً جديدةً في جميع مطارات المملكة الداخلية مخصصةً لضيوفها من العسكريين المرابطين في مطارات المملكة، وتتمثل الخدمة الجديدة في تخصيص منصات معاينة لإنهاء إجراءات سفرهم، وتوفير خدمات التصعيد عن طريق ممرات Sky Priority من جميع المطارات الداخلية.

ودشن مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، منصة الخدمة الخاصة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، معلناً بذلك إطلاق إشارة البدء في تقديم هذه الخدمة بمطار جدة، بالتزامن مع جميع محطات “السعودية” الداخلية تدريجياً، وذلك بحضور عدد من مسؤولين الخطوط والجهات الحكومية العاملة بالمطار.

واختارت “السعودية” موقعاً متميزاً للمنصة الخاصة بخدمة جنودنا المرابطين البواسل، الواقعة بجوار منصات خدمة الدرجة الأولى والأعمال، وخصص لتلك المنصة موظفون مؤهلون يعملون على مدار الساعة لتقديم جميع خدمات إنهاء اجراءات السفر من إصدار بطاقات صعود الطائرة وقبول الأمتعة وغيرها.

ويتوجب على العسكريين المرابطين عند وصولهم للكاونتر الخاص بخدمتهم إبراز بطاقاتهم التعريفية العسكرية، ليتمكنوا بعد ذلك من الحصول على خدمات (أولوية سكاي) التي تتضمن سلسلة من الخدمات الخاصة في المطار، مثل أولوية تسجيل الدخول، وأولوية الصعود إلى الطائرة، إلى غير ذلك من الخدمات الأخرى.

وفي تصريح لمدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر بهذه المناسبة، أكد أن ما تقوم به الخطوط السعودية تجاه جنودنا البواسل المرابطين واجب تمليه مسؤوليات الناقل الوطني، مشيراً إلى أن جميع منسوبي “السعودية” يفخرون بخدمة أبطالنا في جميع مواقع الخدمة، وحرصهم على تقديم كل ما من شأنه تسهيل إجراءات سفرهم، بداية من وصولهم للمطار ومروراً بتسهيل إنهاء إجراءات السفر.

وأكد أن إطلاق منصات الخدمة الخاصة لإنهاء إجراءات السفر لجنودنا المرابطين في جميع المطارات الداخلية، ما هو إلا عرفان وتقدير بسيط لرجال قواتنا المسلحة الذين يذودون عن حمى الوطن، مبيناً أن الخطوط السعودية لن تتوانى في سعيها المتواصل لتوفير كل ما يلزم لخدمتهم، وذلك في إطار حزمة متنوعة من المبادرات وباقة من الخدمات موجهه لهم تم إطلاقها مؤخراً، منها ما تم الإعلان عنه من توسيع برنامج التخفيض الممنوح للعسكريين وأسرهم بنسبة (50%) على أسعار التذاكر ليشمل الإجازات الإدارية القصيرة الممنوحة للمرابطين على الحد الجنوبي لزيارة أسرهم، إضافة إلى تعيين رحلات مباشرة لعدد من المحطات وزيادة الرحلات والسعة المقعدية بين مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن الخدمات التي تقدمها الخطوط السعودية دعماً لجنودنا البواسل المرابطين تتضمن العديد من المبادرات، منها فتح مكتب في مقر الشؤون المدنية بقوة جازان لتوفير كل الخدمات من حجوزات وإصدار التذاكر وإنهاء إجراءات السفر، وتوفير كاونتر ومنصة خاصة لإنهاء إجراءات السفر في مطار الملك عبدالله بجازان لخدمة المرابطين على الحد الجنوبي، كما تمت زيادة عدد الرحلات ورفع السعة المقعدية بين جازان والمحطات الرئيسية الثلاث (الرياض، جدة، الدمام)، إلى جانب استحداث “السعودية” رحلات مباشرة ومنتظمة بين محطة جازان وثلاث محطات داخلية، هي الطائف وتبوك ومطار القيصومة بحفر الباطن، ليرتفع بذلك عدد المحطات الداخلية التي ترتبط مع جازان إلى ستة محطات.

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