مليون مكالمة منذ انطلاق مركز الاتصال الموحد لبرنامج “حساب المواطن”

واس-فجر:

أوضح المشرف العام على برنامج “حساب المواطن” المهندس ماجد العصيمي، أن مركز الاتصال الموحد لبرنامج “حساب المواطن” استقبل مليون مكالمة منذ اليوم الأول لإطلاق البرنامج في الأول من فبراير 2017 وحتى يوم 5 من أبريل 2017 وذلك بمعدل أكثر من 15 ألف مكالمة يومياً ما يعادل 625 مكالمة في الساعة.

وأفاد أن مركز الاتصال الموحد يعمل فيه 635 موظفة سعودية يتلقون الاستفسارات من مستفيدي برنامج “حساب المواطن” بمعدل انتظار لا يتجاوز 21 ثانية من الساعة 8 صباحاً حتى 10 مساء، وسط منظومة تقنية وإحصائية ترصد لحظة بلحظة اعداد المتصلين وجودة الخدمة.

ودعا العصيمي إلى التواصل عبر حساب خدمة العملاء في “تويتر” @citizen_care في حال مواجهة أي صعوبات في الاتصال بالمركز.

مما يذكر أن “حساب المواطن” خصص مركز اتصال موحد يحمل الرقم 19912؛ لاستقبال مكالمات المواطنين والمواطنات والإجابة عن استفساراتهم، كما تم إطلاق قناة “حساب المواطن” http://www.youtube.com/c/citizenaccount.

ويعد برنامج “حساب المواطن” من أهم البرامج الوطنية التي انشأت لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، التي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع، حيث يهدف إلى إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل عادل للفئات المستحقة المختلفة، حيث سيتم توفير الدعم كبدل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين.