فريق جراحي ينجح في استئصال “ورم عصعصي” ضخم لطفل بـ”سعود الطبية “

متابعات-فجر:

نجحت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، في إجراء عملية جراحية نادرة لطفل يبلغ من العمر شهراً واحداً، وكان يعاني من ورم عصعصي يزن أكثر من كيلو جرام، بينما بلغ وزن الطفل 2 كيلو جرام.

وأكد الدكتور تركي النفيسة استشاري جراحة الاطفال الذي قام بإجراء العملية، أن الطفل قدم لمدينة الملك سعود الطبية، وهو يعاني من هذا الورم الذي كاد أن يتسبب في مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة لا سمح الله، حيث دخل المريض مرحلة حرجة بسبب كبر حجم الورم الذي أدى لضرورة التدخل الجراحي.

وأضاف د. النفيسة أن العملية استغرقت 9 ساعات متواصلة وبفضل من الله كانت نتائج العملية جيدة حيث خرج الطفل من المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة، وتم استئصال الورم بالكامل.

واختتم د. النفيسة حديثه قائلاً: تفتخر مدينة الملك سعود الطبية بكوادرها الطبية المؤهلة والمدربة للتعامل مع مختلف الحالات وفق أعلى معايير العناية الطبية في مجال جراحة الأطفال

تجدر الإشارة إلى أن العملية أجريت بمشاركة طاقم طبي مكون من : د. منيرة السويلم و د. طارق طلعت و د. نبيل شيبه .