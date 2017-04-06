الأرصاد : سحب رعدية ممطرة على معظم المناطق بالمملكة

متابعات _فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( تبوك حائل ، القصيم ، المدينة المنورة ، الجوف ، والأجزاء الشمالية لمكة المكرمة وجنوب الرياض ).

كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الشمالية الشرقية ، الحدود الشمالية ، حائل ، القصيم والمدينة المنورة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة ، الباحة وعسير وجازان.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط ،وارتفاع الموج من متر إلى مترين ،وحالة البحر متوسط الموج ،بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط ،وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج .