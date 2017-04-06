وزير الداخلية اليمني يثمن موقف المملكة الرائد في قيادتها للتحالف العربي لدعم الشرعية ‏في بلاده

متابعات _فجر
ثمن نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الداخلية، اللواء الركن حسين محمد عرب، الموقف الرائد للمملكة العربية السعودية في قيادتها للتحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية في مواجهة قوى الإنقلاب في بلاده.
وأكد اللواء عرب في كلمة اليمن التي ألقاها باجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الرابعة والثلاثين المنعقد في جمهورية تونس، أن دور المملكة في قيادة التحالف حقق نتائج كبيرة تمثلت في استعادة معظم الأراضي اليمنية من أيادي الانقلابيين، داعياً الدول العربية إلى الوقوف صفا واحداً ودعم اليمن ليستعيد دوره الرائد ضمن منظومة الأمن العربي التي يجسدها مجلس وزراء الداخلية العرب بمواقفه التاريخية.
وأشار المسوؤل اليمني، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- إلى أن الحكومة الشرعية في بلاده لن تألوا جهداً من أجل السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث، مضيفاً أن الانقلابين رفضوا كل المشاورات السياسية والمرجعيات الأساسية وساروا في ركب منفرد مرتهن لأعداء اليمن والأمة العربية.