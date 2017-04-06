زيت الخروع علاج طبيعي للبشرة والشعر

متابعات -فجر

يُعد زيت الخروع من أهم الزيوت التي يجب أن تكون حاضرة دائماً في المنزل ، فهو علاج فعّال للكثير من مشاكل البشرة والشعر، فإذا كنتِ تعانين أيّ مشكلة تخص بشرتكِ أو شعركِ أو حتى أظافرك، فاعلمي أنّ زيت الخروع هو الحلّ الأمثل لها.

يتميّز زيت الخروع بغناه بالأوميغا 9، والأحماض الدهنيّة التي تخترق الجلد بفعالية، وتهتم بتغذية المسام.

إليكِ بعض استخدامات زيت الخروع المختلفة:

1.لسماكة الشعر: إذا كنتِ تعانين شعراً خفيفاً، كلّ ما عليكِ فعله، هو وضع زيت الخروع مباشرة على فروة رأسك، وتدليكها جيداً، ثم غسل شعركِ بعد ساعة على الأقل، وكرّري هذا القناع مرة أسبوعياً، وستلاحظين فرقاً في زيادة نموّ شعركِ خلال شهرين.

2.للرموش والحواجب الخفيفة: زيت الخروع من أروع الزيوت التي يمكن أن تستخدميها لزيادة كثافة رموشكِ وحاجبيك، كلّ ما عليكِ فعله، هو وضع زيت الخروع على رموشكِ وحاجبيك، باستخدام فرشاة ماسكرا قديمة يوميّاً قبل النوم، وخلال شهرين ستجدين رموشكِ تنمو بصورة أسرع، ولكن، إحذري من الإكثار في وضع زيت الخروع، حتى لا يدخل إلى عينيك.

3.للمعان الشعر: إذا كنتِ تعانينَ شعراً باهتاً ومقصّفاً، فزيت الخروع هو الحل، كلّ ما عليكِ فعله، هو وضع القليل من زيت الخروع على خصلات شعركِ وأطرافه، واتركيه بعض الوقت، ثم اغسلي شعركِ كالمعتاد.

4.لزيادة نمو الشعر: قومي بمزج زيت الخروع مع زيت جوز الهند، وزيت لبّ المشمش، لتخفيف زيت الخروع قليلاً، وضعي المزيج على شعركِ مع التركيز على أماكن الشعر الخفيف، لتحفيزه على النمو، وكرري ذلك أسبوعياً، حتى تحصلي على النتيجة المرجوة.

5.لتليين البشرة وعلاج الجروح: أثبتت الدراسات الحديثة، أنّ زيت الخروع من الزيوت التي تساعد على التئام الجروح، واستخدِميه على مناطق الاحمرار من الشمس، أو الجروح لتشعري بتحسّن سريع.

6.لتنعيم الشفاه: يحتوي زيت الخروع على الأحماض الدهنية، التي تساعد على ترطيب الشفاه وحمايتها من التشققات، كما أنه يعطي الشفاه تألّقاً طبيعياً، لذلك فهو موجود في الكثير من مرطّبات الشفاه.