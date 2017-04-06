الرئيس المصري يلتقي مديرة صندوق النقد الدولي

متابعات _فجر

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.

وأفادت كريستين لاغارد في بيان أنها ناقشت مع الرئيس السيسي تقدم مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 12 مليار دولار أمريكي, مبينة أن مصر تقوم بتنفيذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى مساعدة الاقتصاد على العودة إلى مستوى يتناسب مع إمكاناته الكامنة وتحقيق معدلات نمو أعلى وإيجاد المزيد من فرص العمل, مشيرة إلى أن الصندوق يعمل على مساعدة الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على التضخم، كما يدعم الخطوات التي تتخذها السلطات المصرية لحماية الفقراء ومحدودي الدخل.

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