القوات العراقية تعلن تحرير “حي المغرب” بالموصل

متابعات-فجر :

أعلنت السلطات العراقية، أمس الأربعاء ، عن تمكن القوات الأمنية من تحرير حي المغرب في الجانب الأيمن من الموصل شمالي العراق.

وفي إطار العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش العراقي في الجانب الأيمن للموصل، شنت طائرات أف 16 العراقية غارات جوية ضد مواقع لتنظيم داعش ومعملا لتصنيع العبوات الناسفة في قضاء تلعفر غربي الموصل، مما أسفر عن مقتل 20 عنصرا من التنظيم.

وفي سياق متصل، دارت اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية وعناصر داعش في منطقة البورصة غربي الموصل، مما أدى إلى مقتل 24 من التنظيم وإصابة العشرات بجروح.

وبحسب مصدر في الشرطة، فقد تمكنت القوات الأمنية العراقية من فرض سيطرتها على 60% من منطقة البورصة التي يدور فيها القتال مع داعش، وهي تتقدم لفرض سيطرتها على المنطقة كاملة.

يذكر أن القوات العراقية كانت بدأت عمليات تحرير اقتحام الجانب الغربي لمدينة الموصل المعقل الرئيس لتنظيم داعش في 19 فبراير الماضي حيث تمكنت من تحرير عدد من الأحياء والقرى.

من جهة أخرى، أفادت وزارة الدفاع العراقية بمقتل العشرات من داعش وتدمير معسكر للتدريب ووكرين لعناصر التنظيم بضربات جوية في الأنبار غرب العراق.