“ريال مدريد” يستعيد صدارة “الليغا” بالفوز على “ليغانيس” برباعية

متابعات-فجر :

سجل المهاجم الخطير ألفارو موراتا هدفين لينقذ فريقه ريال مدريد من كمين مضيفه ليغانيس، ويقوده إلى الفوز الثمين 4-2، أمس الأربعاء، في الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واستعاد الريال صدارة جدول المسابقة التي انتزعها منافسه التقليدي العنيد برشلونة في وقت سابق اليوم، ورفع الريال رصيده إلى 71 نقطة، بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي في المسابقة، فيما تجمد رصيد ليغانيس عند 27 نقطة في المركز السابع عشر.

وبدا أن الريال حسم المباراة تماماً خلال النصف الأول من الشوط الأول، إذ تقدم بثلاثية نظيفة أحرزها الكولومبي جيمس رودريغيز في الدقيقة 15 وموراتا في الدقيقتين 18 و23.

ولكن ليغانيس رد بثنائية سجلها البرازيليان غابرييل ولوسيانو نيفيس في الدقيقتين 32 و34.

وفي الشوط الثاني، منحت النيران الصديقة هدف الاطمئنان للريال بتوقيع لاعب ليغانيس مارتين مانتوفاني عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 48.

ورفع موراتا رصيده إلى عشرة أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم حتى الآن، فيما سجل رودريغيز اليوم هدفه الثالث في المسابقة هذا الموسم.