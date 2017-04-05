“واشنطن” تتوعد بإجراءات أحادية في سوريا حال فشل مجلس الأمن

واس-فجر :

حذرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي اليوم من أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات أحادية في سوريا إذا فشلت الأمم المتحدة في الرد على الهجوم بالأسلحة الكيميائية الذي أسفر عن مقتل العشرات في مدينة خان شيخون شمال غرب سورية.

وقالت هايلي خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول الهجوم إنه : “عندما تفشل الأمم المتحدة باستمرار في مهمتها القاضية بتحرك جماعي، هناك أوقات في حياة الدول نجبر فيها على التحرك بأنفسنا”.

ولم يصوت المجلس في جلسته على مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وأدان الهجوم المحتمل بشدة، وطالب بسرعة الكشف عن ملابساته.