أمانة “الحدود الشمالية” تغلق عدداً من المحلات التجارية المخالفة

متابعات-فجر :

قامت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في إدارة رقابة الأسواق بوكالة الخدمات، أمس الأربعاء، بالقيام بعدة جولات ميدانية على المنشآت التجارية ؛ وذلك للتأكد من مطابقتها للاشتراطات المهنية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحلات المخالفة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الحدود الشمالية عبدالعزيز بن عبدي العنزي أن إدارة رقابة الأسواق أغلقت ثلاث محلات تجارية لمخالفتها للاشتراطات المهنية التي تستوجب الإغلاق الفوري ، وتؤكد إدارة رقابة الأسواق استمرار جولاتها التفتيشية بجميع الأحياء بالمدينة وتطبيق الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.